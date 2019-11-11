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Avcılık belgelerini Kaymakam Baytok verdi

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezince düzenlenen avcı eğitimi kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri Kaymakam Muhammed Sait Baytok tarafından verildi.

11.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:42Avcılık belgelerini Kaymakam Baytok verdi
Halk Eğitim Merkezince düzenlenen avcı eğitimi kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri Kaymakam Muhammed Sait Baytok tarafından verildi.
Av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarını doğrudan kullanan avcılar için açılan kursu 19 kursiyer tamamladı.
Kaymakam Baytok, belge töreninde, avcılığın bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Baytok, "Her daim doğanın dengesini koruyarak, kanunları çiğnemeden bu işi yapmak gerekir. Bunu bir olarak değil ihtiyaç hasıl olduğunda yapmak daha uygun olacaktır. Av sahalarımızı bilinçsizce tüketmemek gerekir. Aksi takdirde gelecek nesillere kötü bir miras bırakmış oluruz. Bu konuda sizlerin de hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. Belgeleriniz hayırlı olsun." dedi.
Programa, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Horasan da katıldı.

Yeşilyurt, Güncel

Kaynak: AA

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