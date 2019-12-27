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Avda vurulan avcı, kurtarılamadı

AMASYA'da, avlanmak için ormana giden İrfan Gelir (32), arkadaşı Mehmet Ç.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

27.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:16 Avda vurulan avcı, kurtarılamadı

AMASYA'da, avlanmak için ormana giden İrfan Gelir (32), arkadaşı Mehmet Ç.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ç. gözaltına alınırken, yapılan incelemede menfeze saklanmış 2 av tüfeği bulundu. 

Olay, dün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Kızılkışlacık köyünde meydana geldi. İrfan Gelir, Mehmet Ç., Ahmet G. ve Cemal G., avlanmak için ormana gitti. Av sırasında, iddiaya göre Mehmet Ç.'nin tüfeği kazara ateş aldı. Saçmanın isabet ettiği İrfan Gelir, ağır yaralandı. Avcıların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gelir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tüfeğinin kazara ateş aldığını söyleyen Mehmet Ç. gözaltına alınırken, Jandarma ekiplerince ormanda yapılan incelemede menfeze saklanmış halde 2 av tüfeği bulundu.



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Kaynak: DHA

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