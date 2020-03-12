Avdagiç: Siparişleri yetiştirmek için mesaileri artırdık
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Çin'den mal temin edemeyenler, Türk şirketlerine yöneldi.
12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Çin'den mal temin edemeyenler, Türk şirketlerine yöneldi. Yıllardır aramayan müşteriler, aramaya ve sipariş geçmeye başladı. Birçok sektörümüzde gelen siparişleri karşılamak üzere mesailer artırıldı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi
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