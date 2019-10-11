Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı

1974 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıyım. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladıktan sonra 1996 yılında Otomotiv Sektöründe Satış Danışmanı olarak iş hayatına adım attım. Toyota ve Ford markalarından sonra şu anda görev yapmakta olduğum Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT ve SKODA markalarının bayiliğini yapan kuruluşlarda çalıştım. Avek Otomotiv'de ise 13. Yılımı tamamladım.

Avek Otomotiv'in Kurulum ve Gelişim Sürecinden Kısaca Bahsedebilir Misiniz?

Avek Otomotiv ilk bayisini 2005 yılı sonu Tekstilkent-İstanbul'da açtı. Bayimizde Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT ve SKODA markalarının Yetkili Satıcı ve Servis hizmetlerini yürütmekteyiz. 2. El araç satışını ise diğer markalarımızın distribütörlüğünü yapan Doğuş Otomotiv'in bu konudaki markası olan DOD şemsiyesinde yapmaktayız.

Avek Otomotiv Paşalı Grubu'na bağlı bir markadır. Grubumuzda ayrıca inşaat, finans, ödeme sistemleri, sağlık ve günlük araç kiralama şirketlerimizde bulunmaktadır. Yakında yeni iş kolları da yer alacaktır.

2016 yılında Çanakkale'de açmış olduğumuz ikinci bayimizde de yine Tekstilkent'te Yetkili Satıcısı olduğumuz Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT ve SKODA markalarının yeni araçlarını satıyor ve satış sonrası hizmetlerini veriyoruz. Orada da DOD Yetkili Satıcılığımızla 2. El araç satışlarımız mevcut. 2017 yılında Ümraniye'de açmış olduğumuz Avek Otomotiv Ümraniye bayimiz ile Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç markalarının yeni araç satışı ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktayız. 3 bayimizde toplam 600 kişinin üzerinde çalışanımız bulunuyor ve hizmet metrekaremiz 100.000'in üzerindedir.

Müşteri Memnuniyeti İçin Sunduğunuz Hizmetlerden Bahsedebilir Misiniz?

Tesisimizde sunduğumuz hizmetler ile sektöre birçok farklılık getirdik. Bu da yıllar içerisinde bizlere kendilerine müteşekkir olduğumuz birçok müşteri kazandırdı. Müşterilerimiz sayesinde FORTUNE Dergisi'nin belirlediği, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı, FORTUNE 500 Listesi'nde 4 yıldır üst sıralarda yer almaktayız. Bu farklılıklar tesisimizdeki müşterilerimiz için dizayn edilmiş müşteri bekleme alanları ile başlıyor. 2.000 Metrekareye yakın bu alanda Bay-Bayan kuaförü-Starbucks kahve çeşitlerini sunduğumuz Avec Cafe, geniş bir çocuk oyun salonu, bilardo salonu, ayakkabı boyacısı ve tamamen ayrı bir bölüm olarak dizayn edilmiş Filo Servis bölümümüz bulunuyor. Bu tesis zenginliklerimize paralel olarak hizmetlerimizle de müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Örneğin; Servis işlemleri için vakit bulamayan müşterilerimiz için İstanbul içerisinde Vale hizmeti sunuyoruz. Hatta Volkswagen Ticari Araç sahiplerine yerinde bakım sunan özel bir aracımızda bulunuyor. Müşterimiz randevusunu alıyor ve sonrasında biz gidip otoparkında aracının bakımını yapıyor ve hiçbir ekstra ücret almadan geri dönüyoruz.

Geçici araç hizmetimiz ile de araçları servisteyken mobilite ihtiyacı bulunan müşterilerimize çözüm olmaya çalışıyoruz. Ayrıca 24 saat hizmet veren acil servis ve çekicilerimiz ve hasar durumunda anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketleri ile hasar anında müşterilerimizi prosedür ve büyük maliyetlerden de kurtarıyoruz.

Sponsorluğunu üstlendiğimiz birçok etkinlikte müşterilerimizi misafir ediyoruz. Bu etkinliklerin başında Bozcaada Caz Festivali, Turkcell Gelibolu Maratonu, Harbiye Açık Hava Konserleri, Türk Telekom Arena'daki localarımızda Galatasaray'ın iç saha maçlarını sayabiliriz.

2019 Plan ve Projelerinizden Bahsederek Uzun Vadedeki Hedeflerinizi Aktarır Mısınız?

Bu yıl otomotiv sektörü için genel ekonomik sorunlar nedeniyle iyi geçiyor diyemeyiz. Buna rağmen Çanakkale bayimizin yanında kısa süre sonra bitirmeyi planladığımız otel inşaatımız bulunuyor. Böylece Çanakkale'ye turizm sektöründe de bir yatırım kazandırmış ve ek istihdam sağlamış olacağız.

İçerisinde bulunduğumuz şartlara karşı 3 bayimizde de en iyi satış adeti ve müşteri memnuniyeti sonuçlarını almak için gayret içerisindeyiz. 2019 yılı son çeyreğinde özellikle dövizin stabilite kazanması ve finansal maliyetlerin azalması ile oluşan faiz indiriminin otomotiv satışlarına pozitif etkisi olacağını görüyoruz. Hizmetlerimizi sunarken en büyük ayrıcalığı çalışanlarımız ile yaratacağımızın farkında olduğumuz için, almakta oldukları yurt içi ve yurt dışı eğitimlere hiç ara vermedik ve vermeyi de düşünmüyoruz. Yeni gelen modellere iyi konsantre olup CRM ve Pazarlama faaliyetleri ile mevcut potansiyel müşterilerimizi yeni araçlar ile buluşturmak ve satış sonrası ihtiyaçlarını en iyi şekilde gidermeye gayret edeceğiz.

Yeni gelen araçlarımızdan Volkswagen Passat, Volkswagen T-ROC satışa sunuldu, yeni Skoda Superb'te Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Bu arada son zamanlarda çok konuşulan Volkswagen yatırımı ülkemize gelir ise Türkiye'de otomotiv sanayisindeki ciddi bir oyuncunun fabrikası ile de yer alması genel otomotiv sanayisini ve bayiliğini yaptığımız için bizleri daha da güçlendirecektir. 7-8 bin kişiye istihdam sağlanacağı ve 300 Bin otomobil üretileceği yazılıyor. Ebetteki bazı krizlerde fırsatlar yaratıyor, önümüze çıkacak yeni fırsatlarda işlerimizi büyütmek yeni istihdam sahaları açmak ilk hedefimiz. Günlük kiralama şirketimiz Avec rent a car bu şekilde hayata geçmiş yatırımımızdır. Şu an 14 şubesi bulunan kiralama şirketimiz ağırlıklı olarak havalimanlarında ofislere sahip ve 2.000 adede yakın aracı ile sektöründe hızlı adımlarla ilerlemektedir.