15 Mart 2019, 09:42
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Avengers: Endgame'in Son Fragmanı Yayınlandı

Marvel hayranlarının merakla beklediği Avengers: Endgame'in final fragmanı yayınlandı. Avegers: Endgame'in fragmanında, hayatta kalan kahramanların büyük bir çöküş yaşadığı görülüyor.

Geri sayımın devam ettiği Avengers: Endgame için Marvel yeni bir fragman yayınladı. Süper kahramanların bir araya toplandığı filmde, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth ve Chris Evans gibi isimler yer alıyor. Avengers serisinin devam halkası olan Endgame'in yönetmenlik koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor.

KAHRAMANLAR ORTADAN YOK OLMUŞTU

Serinin önceki filmlerinde Doktor Strange, Spider Man, Mantis, Black Panther, Vision, Maria Hill, Star Lord, Scarlet Witch, Bucky Barnes, Groot ve The Wasp gibi birçok süper kahraman Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ne sahip olmasıyla birlikte ortadan yok olmuştu. Ortadan kaybolan süper kahramanlardan sonra dünya daha da kötü bir hal almaya başlamıştı.

İNTİKAM İÇİN SAVAŞACAKLAR

Thor, Hulk, Kaptan Amerika ve Nebula gibi diğer süper kahramanlar içinde işler hiç de yolunda gitmemektedir. Fakat Ant-Man'in yardımıyla tekrar bir araya gelip Thanos'un oluşturduğu kaosa son vermek için ve intikamlarını almak için savaşacaklardır.

Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Magazin


YORUMLAR (2)
GET LAN: saçma karakterler doğa üstü güçler ne idüğü belirsiz kıyafetler dünya kurtarmalar falan bunların nesini izliyosunuz da keyif alıyosunuz!!1
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  • ...... : kültürsüz salak sen ne anlarsın filimden
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  • MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ : aynen başkan kesinlikle katılıyorum 20 kişilik kalabalık bir aile koy herkes birbirini dürtsün oturup adam gibi izleyelim
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JÜL SEZAR: boyle fılmler turkıyede yasaklanmalı. ınsanın moralını bozuyor. tamam recebe ceme guluyoruz baska fılmlerde agılyorz ama yıl 2019 1 tane soyle fılmımız yok. yuzuklerın efendısının hızlı ve ofkelının ya da kaptan amerıka vb fılmler cıkalı yıllar oluyor. bız halaa 2 boyut bıle degıl 0. 5 boyutuz
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