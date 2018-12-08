Avengers: Oyunun Sonu Filmi

Avengers: Infinity War Part I film
inin bir yıl sonrasında, 2019 yılında izleyiciyle buluşacak olan devam film
i. Yönetmen: Anthony Russo
, Joe RussoSenaryo: Christopher Markus
, Stephen McFeely, Jim Starlin, Stan Lee, Jack KirbyOyuncular:
Karen Gillan, Brie Larson
, Scarlett Johansson
, Evangeline Lilly
, Jon Favreau
, Robert Downey Jr.
, Chris Hemsworth
, Josh Brolin, Chris Evans
, Michelle Pfeiffer
, Paul Rudd
, Elizabeth Olsen
, Chadwick Boseman, Sebastian Stan
, Pom Klementieff, Tilda Swinton, Jeremy Renner, Katherine Langford
, Dave Bautista
, Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow
, Letitia Wright, Frank Grillo
, Don Cheadle
, Ty Simpkins
, Winston Duke, Hiroyuki Sanada, Benedict Wong
, Penelope Kathryn Golden, Terry Notary
, Chris PrattFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Avengers: EndgameYapımcı Firma:
Marvel StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
26.04.2019Avengers: Oyunun Sonu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54