08 Aralık 2018, 15:54
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Avengers: Oyunun Sonu Filmi

Avengers: Oyunun Sonu Filmi

Avengers: Oyunun Sonu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Avengers: Oyunun Sonu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Avengers: Infinity War Part I filminin bir yıl sonrasında, 2019 yılında izleyiciyle buluşacak olan devam filmi.


Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely, Jim Starlin, Stan Lee, Jack Kirby
Oyuncular: Karen Gillan, Brie Larson, Scarlett Johansson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Josh Brolin, Chris Evans, Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Pom Klementieff, Tilda Swinton, Jeremy Renner, Katherine Langford, Dave Bautista, Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow, Letitia Wright, Frank Grillo, Don Cheadle, Ty Simpkins, Winston Duke, Hiroyuki Sanada, Benedict Wong, Penelope Kathryn Golden, Terry Notary, Chris Pratt
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Avengers: Endgame
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

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08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54