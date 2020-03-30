Aves, altyapı yatırımları ile perakendede daha hızlı ilerleyecek

Aves, markalı ve endüstriyel satışlarda 2023 yılına kadar pazar payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor. Haziran 2020'de devreye girmesi planlanan üretim hattı ile kendi rekorunu kırmaya odaklanan şirket, daha güçlü bir altyapı ile perakende pazarında hızla ilerleyecek.

Kaynak: Dunya.com