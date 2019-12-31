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Avicenna 2019'u Altın Havan ödülü ile kapatıyor

Eczacı Dergisi tarafından 10 yıldır verilen Altın Havan Ödülleri sahibini buldu.

31.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:09 Avicenna 2019'u Altın Havan ödülü ile kapatıyor
Eczacı Dergisi tarafından 10 yıldır verilen Altın Havan Ödülleri sahibini buldu. Bu yıl Fitofarmasi alanında verilen ödül, Avicenna'ya Ferula Plusürününe verildi.

Ferula Plus, kadın ve erkek fertilite (kısırlık) tedavisini desteklemekte kullanılıyor. Türkiye'de çakşır otu (Ferula elaeochytris) bitkisinden elde edilen standardize ürün sadece eczanelerde satılmaktadır.

"Aldığımız bu ödülün arkasında yıllardır süren AR-GE çalışmalarımız var" diyen Avicenna Bitkisel Destek Ürünleri Ürün Müdürü Arzu Kabakçı, çakşır otu hakkında şu bilgileri verdi:

"Ferula yani çakşır otu bitkisi geleneksel olarak çocuk sahibi olamayanlara halk arasında önerilen ürünler arasında geçiyor. Ancak sadece bitkiyi alıp kullanmak çok riskli. Bitkinin bir türü üreme fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olurken bazı türleri ise tam tersi düşük yapmaya yol açabiliyor. Çalışmalarımızda standardize ve Çakşır Otu (Ferula elaeochytris) bitkisinin doğru türü ile çalışarak ürünümüzü hazırladık. Düzce Üniversitesi ile birlikte Ferula Plus ürünü üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Aldığımız bu ödül bizi, hem ferula için hem de diğer bitkiler için yeni AR-GE çalışmalarında yüreklendiriyor. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Altın Havan 2019 ödülünü, Avicenna adına, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Durgun aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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