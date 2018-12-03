Avicenna Topluluğu 4. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Hazırlanıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:59



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:59

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Avicenna Bilim Topluluğu, 4. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine hazırlanıyor.Kurulduğu günden bu yana bilimsel ve sosyal faaliyetler yürüten, fayda esaslı çalışan ve daima yenilikçi, üretken hekimler yetiştirmeyi hedefleyen Avicenna, yeniden tüm bilim severleri Konya'da buluşturmak için hazırlıklarına başladı. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Avicenna Bilim Topluluğu, 26-28 Nisan 2019 tarihinde Mevlana Kültür Merkezinde düzenleyecekleri 4. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresini "Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı" başlığı altında organize ediyor. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret eden Topluluk Danışmanı Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Çiftci ve öğrenciler, 4. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresiyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.Rektör Şahin, ziyaretlerinden dolayı Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Avicenna Bilim Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. İlhan Çiftci'ye ve öğrencilere teşekkür ederek, her türlü desteği sağlayacaklarını belirtip çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. - KONYA