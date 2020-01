Avis Filo 40 yaşında

Otokoç Otomotiv'in bünyesinde faaliyet gösteren, operasyonel kiralama markası Avis Filo, 40. yıl dönümünü kutluyor.Avis'ten yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ford acenteliğini alarak Ankara 'dan çıktığı yolculuk boyunca pek çok ilke imza attı. Bunlardan biri de 1974 yılında Türkiye'yi araç kiralama sektörü ile tanıştırması oldu. Avis, 9 araçlık filo ile başlattığı yolculukta, Avis Filo ile operasyonel kiralamayı da sektöre kazandırdı.Türkiye'nin her yerine araç ve hizmet götüren Avis Filo, satış sonrası yaygın servis ağı, 7/24 hizmet veren tam destek hattıyla dünya standartlarının ötesinde hizmet sunuyor, uzun dönemli araç kiralama sektörüne yön veriyor. Araç sahipliğinden mobilite yaklaşımınaAraç sahipliğinin yerini çeşitli formlardaki mobiliteye bırakmakta olduğu günümüzde, uzun dönemli araç kiralama giderek daha çok firma ve birey tarafından tercih ediliyor.Ticari araç kiralamanın da önünün açılması ile büyük bir potansiyel kazanan sektörde, mobilitenin devamlılığı, araç sahipliği için ayrılacak kredi miktarını ticaret için değerlendirme olanağı, filonun operasyonel yönetimi, aylık belirli tutarda ödeme sayesinde nakit akışının optimize edilmesi ve vergisel avantajlar gibi ögeler sayesinde uzun dönemli araç kiralama birçok kazanç sunuyor. Bu anlamda Avis Filo, şirketlerin mobilitelerini sağlayarak iş kesintisini önlüyor ve verimliliklerini artırıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, temelleri 40 yıl önce atılan sektörün, bugün itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı, yeni araç yatırımı ve ödediği vergiyle ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini belirterek, verimlilik adına sunduğu avantajlarla her geçen gün işletmeler ve hatta bireyler tarafından daha fazla tercih edildiğini ve önümüzdeki dönemlerde de tercih unsuru olmaya devam edeceğini ifade etti.Ekici, araç kiralamanın ilklerini de üstlenen Otokoç Otomotiv'in bünyesinde yer alan Avis Filo markasının 40. yıl dönümünü tecrübe etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Koç Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki ilk faaliyeti olan Otokoç Otomotiv, kendi içinde Türk otomotiv tarihini de barındırıyor. 100 adetlik bir araç parkıyla başlayan Avis Filo, bugün 32 bin 500 adetlik araç parkıyla, lider olduğu sektörde her yıl pazarın önünde büyüme trendi gösteriyor."Avis Filo'nun operasyonlarında sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına sunduğu düzenli bakım ve yol yardım hizmetiyle, yaygın ofis ağı ve hizmet yelpazesiyle müşteri memnuniyetinde fark yarattığının altını çizen Ekici, "Bugüne kadar bizimle birlikte olmuş ve bundan sonra olacak tüm paydaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla bu gururu paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.