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Avis, kış hazırlığını tamamladı

Avis, en iyi marka ve modellerden oluşan zengin araç filosundaki tüm araçları antifrizli cam suyundan, zincir ve buz kazıyıcıya kadar tüm donanım ve bakımlarıyla kışa hazır hale getirdi.

06.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:32Avis, kış hazırlığını tamamladı
Avis, en iyi marka ve modellerden oluşan zengin araç filosundaki tüm araçları antifrizli cam suyundan, zincir ve buz kazıyıcıya kadar tüm donanım ve bakımlarıyla kışa hazır hale getirdi.
Avis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" mottosuyla müşterileri ile buluşan, Avis, müşterilerine kış mevsiminde güvenli sürüş deneyimi yaşatmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
Şirket, en iyi marka ve modellerden oluşan zengin araç filosundaki tüm araçları antifrizli cam suyundan, zincir ve buz kazıyıcıya kadar tüm donanım ve bakımlarıyla kışa hazır hale getirirken ayrıca isteyen müşterilerine kış lastikli kiralama imkanı da sunuyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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