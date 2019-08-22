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Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirim

Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.

22.08.2019 13:44 Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirim
Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine prestijli hizmet ve avantajlı kampanyalar sunmaya devam eden Avis'ten araç kiralayanlar, online ödemede indirim ayrıcalığını yaşıyor. Şirket, en üst segmentten ekonomik sınıfa kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.avis.com.tr üzerinden rezervasyon ve ödeme gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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