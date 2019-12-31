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Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek

Çanakkale'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, yaklaşık 50 kiloluk akya balığı avladı.

31.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:20 Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek

'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Doğan, yaklaşık 50 kiloluk akya balığı avladı. Doğan, balığı, yılbaşı akşamı iş arkadaşları ile birlikte yiyeceklerini söyledi.

Çetin Ege Doğan, geleneksel hale getirdiği her yılbaşı öncesi dalışında bu kez 20 metre derine kadar indi. Doğan, çok güçlü, mücadeleci ve günümüzde nadir avlanan yöresel olarak 'Çıplak', 'Kuzu Balığı', 'Leka' veya 'İskender balığı' da olarak anılan oldukça büyük akya balığı avladı. 49.5 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1,5 metre boyunda olan balığı güçlükle kıyıya çıkaran Doğan, başına 'Noel Baba' şapkası takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.Çetin Ege Doğan, Her yılbaşı öncesi mutlaka dalar, avlanmaya çalışırım. Bu yıl da 2020 öncesi daldım. Benim boyum 1.85. Neredeyse benim boyumda, 1.5 metre boyunda ile su üzerine çıktım. Kısmet olursa, yılbaşı akşamı bankadaki arkadaşlarla birlikte yiyeceğiz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin dedi.



Çanakkale, Akya, Ege, Güncel

Kaynak: DHA

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