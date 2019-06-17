17.06.2019 16:05
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Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı!

Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı!

Hatay'ın Erzin ilçesinde avladıkları oklu kirpileri sosyal medya hesabından paylaşan avcılara 13 bin 897 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Dörtyol Şefliğine bağlı ekipler, kimliği belirsiz şahısların avladıkları ve sosyal medya hesabından paylaştıkları oklu kirpi görüntüleri üzerine harekete geçti.

Ekipler, paylaşılan görüntülerden yola çıkarak yaptıkları çalışmada kirpileri Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi mevkisinde kaçak olarak avlayan şahısları tespit etti. Kaçak avlanan 3 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 397 lira idari para cezası ile 8 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 897 lira cezai işlem uygulandı.


Kaynak: İHA
Erzin, Hatay, 3. Sayfa

YORUMLAR (10)
AFŞİN Lİ:Adiler çocukluğumda oynardım o kirpilerle çık güzel hayvanlardır ama böylesi his yoksunu canilerin eline düşmüşler
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KİRPİ:Yatmışlar poz veriyorlar utanmadan, sanki büyük birsey başarmışlar gibi...o ceza az olmuş, sonunus ayni o kirpiler gibi olsun yakin zamanda ne deyim size...reziler
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SELİM SEVEN:Vahsiliginizin reklaminimi yapıyor sunuz karaktersiz mahluklar
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ADINIZI YAZIN:yazık gunah ya bunlara 150bin tl cza ksin kı bıda avlanamasınlar o kırpının okları sızın. . .
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YORUMCU:ismail sen misin :)
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