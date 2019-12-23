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Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Bolu'da, yaban domuzu avına çıkan avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğrayınca ölümden döndü.

23.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:47

'da yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı. Yanında bulunan tabancası sayesinde ölümden dönen avcının yaşadıkları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

TÜFEĞİ DÜŞTÜ, TABANCASI CANINI KURTARDI

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli vatandaş, izini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet etmesine rağmen ayakta kalan yaban domuzu, hızla koşarak Çoban'a saldırdı. domuzundan kaçmak istediği sırada yere düşen Ahmet Çoban, yanında bulunan tabancayı çıkararak yaban domuzunu öldürdü.

O ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI

Köpeklerinin de yardımıyla yaban domuzunun saldırısından yara almadan kurtulan Ahmet Çoban'ın yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, domuz saldırısından kurtulan Ahmet Çoban'ın, "Tabanca olmasa gitmiştik. Az kalsın beni biçiyordu" ifadeleri yer aldı.

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Ahmet Çoban, Yaban, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
HAKAN: Kamerayla çekilmiş bir şey göremedik.
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