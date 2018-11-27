Avlanmak İçin Gittiği Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

27 Kasım 2018 Salı 17:01



27 Kasım 2018 Salı 17:01

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde avlanmak için ormanlık alana giden bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Gökbahçe Mahallesi'nde yaşayan Kamil Kara (60), avlanmak için ormanlık alana gitti.Bir süre sonra Kara'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine jandarma ve AFAD, UMKE, AKUT, Büyük Ayı kurtarma ekipleri, Kamil Kara'nın bulunması için çalışma başlattı.Kara'nın cesedi, uzun süren aramanın ardından bir ağacın altında bulundu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.