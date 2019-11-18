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Avlanmanın yasak olduğu Tahtaköprü Baraj Gölü'nde sadece olta balıkçılığı serbest

Avlanmanın yasak olduğu Tahtaköprü Baraj Gölü'nde sadece olta balıkçılığı serbestGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesi Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda balık ve kuş avlamak isteyen avcılar avlanıyor.

18.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:34
Avlanmanın yasak olduğu Tahtaköprü Baraj Gölü'nde sadece olta balıkçılığı serbest
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesi Tahtaköprü Baraj Gölü Hayatı Geliştirme Sahası'nda balık ve kuş avlamak isteyen avcılar avlanıyor. Bölgede 3 ayda balık ve kuş avlamaya çalışan toplam 11 kişiye 17 bin 985 TL para cezası kesildi.
İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde bulunan ve 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 4. maddesi, 07.09.2005 tarih, 2005/9453 sayısı Bakanlar Kurulu kararı ile Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan Tahtaköprü Baraj Gölü'nde balık ve kuş avlamak isteyen toplam 11 kişiye 17 bin 985 TL para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube şefliği ve jandarma ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutulan bölgede, avcılara ait 11 adet ağ da ele geçirilerek imha edildi. Bölgede avlanmanın yasak olduğunu hatırlatan Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş baraj gölünde sadece oltayla balık avının yapılabildiğini belirterek, "Tahtaköprü Baraj Gölü'nde amatör veya belgeli avcılar oltayla avlanabilir. Belgesi olmayanlar yada belgesi olanların da ağ germe ve serpme yöntemleri ile avlanılması yasak. Yasağa riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanıyor" dedi.
"YHGS 'nda 15 çeşit su kuşu cinsi bulunuyor"
Muhtar Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışma ile bölgede tespit edilen kuş türlerinin de avlanmasının yasaklandığını belirterek, "Bölgede yeşilbaşlı ördek, karakızılbacak, karabatak, yalıçapkını başta olmak üzere 15 çeşit su kuşu tespit edildi. Bu alanda bulunan bu kuş cinslerinin avlanmaları da Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Bu yasağa da uymayanlara ağır cezalar uygulanıyor" şeklinde konuştu.
Güneş, Tahtaköprü Baraj Gölü'nde uygulanan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Uygulama planı ile bölgede kavaç avcılığı önlenerek, nesli tehlikede olan su kuşları türlerinin de beslenmesi, barınması ve çoğalmasının hedeflendiğini kaydetti.
Avlanmanın yasak olduğu Tahtaköprü Baraj Gölü'nde sadece olta balıkçılığı serbest

Tahtaköprü Mevkii, Yaban, Yerel

Kaynak: İHA


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