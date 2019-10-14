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Avlanması yasak olan 27 yeşilbaşlı ördek kafeste bulundu

Bursa jandarma ekipleri, avlanması yasak olan 27 tane yeşilbaşlı ördeği kafeslerin içinde kilitli buldu.

14.10.2019 16:27Avlanması yasak olan 27 yeşilbaşlı ördek kafeste bulundu
Bursa jandarma ekipleri, avlanması yasak olan 27 tane yeşilbaşlı ördeği kafeslerin içinde kilitli buldu. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik Gölü kıyısında 2 tane kafes fark etti. Kafeslerin içini kontrol eden ekipler, kafeslerin içinde avda kullanılması ve av bölgelerinde bulundurulması yasak yeşilbaşlı ördek olduğunu tespit etti. Kafelerde toplam 27 ördek olduğunu belirleyen ekipler kafeslerin sahiplerini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler o sırada Bursa Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek hayvanların doğal ortamına bırakılması için bilgi verdi. - BURSA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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