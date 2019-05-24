Avlu 44. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? (Avlu 43. Son Bölüm İzle)

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Avlu 43. son bölümü ile dizi sezon finaline bir bölüm kalmış oldu. Herkesi merak içinde bırakan final sahnesi sonrasında ise Avlu 44. yeni bölüm fragmanı aranmaya başlandı. Peki Avlu son bölümde neler oldu? Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu 43. son bölümde artık Deniz ve Azra için geri sayım başladı. İkili, Zerrin'in cezasını bulması için planladıkları ve çabaladıkları amaçlarına ulaşmak için isyan başlatmış ve yönetimi ele geçirmişlerdi. Zerrin'i içeri gelmeye ikna etmek için zayıf noktasını bulan Deniz ile Azra, çatışma noktasına geldiler. Çünkü Deniz, Zerrin'in kardeşine benzettiği ve zayıf noktası olan Emel ile dışarı çıkmak istemekte. Azra ise güvenliği düşünerek canlı yayında göstermek istemektedir.

Deniz, Azra'nın itirazlarına rağmen Emel'i gösterip Zerrin'i tehdit eder. Böylece onun cezaevine girmesini sağlar. Fakat Azra, kendini tehlikeye attığı için Deniz'e iyi bir tokat yapıştırır. Deniz'in kaçmayı planladığı tünelin ucunda ise Oğuz onu beklemektedir.

Zerrin'in içeri girmesi ile mahkeme süreci başlar. Yargılama sonrasında Zerrin suçlu bulunur. Azra, "Baştan beri bizi dinleseydiniz o kadar kişiyi kaybetmemiş olurduk" diye şikayet eder. Fakat aralarında anlaşma nedeniyle Zerrin tutuklanması sonrasında isyan sona erecek ve yönetim sahiplerine bırakılacaktı.

Avlu son bölüm finalinde ise Kudret elinde silah ile karşılarına dikiliyor. Ortalığı karıştıran hamlesi ile Kudret'in kimi vurduğu ise halen bilinmezliğini korumaktadır. Tünelden haberi olan Kudret, herkesi safdışı bırakarak kaçma niyetindedir. Vurulan kişi ise Zerrin mi yoksa onu tutan Derya mı bell değil. Avlu son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Avlu 43. Son Bölüm İzle

AVLU 44. SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu hayranlarının gözü şimdi haftaya yayınlanacak sezon finalinde. Aynı zamanda dizinin hayranları gelecek sezon Avlu hangi kanalda yayınlanacak onu da merak ediyorlar. Avlu sezon finalinde neler olacak? Azra, Deniz, Kudret ve Zerrin arasından kim hedefine ulaşacak? Henüz yayınlanmayan Avlu 44. bölüm fragmanı çıktığı zaman sizlerle hemen paylaşacağız.