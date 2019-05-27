Avlu 44. Yeni Bölüm (Sezon Finali) Fragmanı: Kudret'in Sonu!

Avlu 44. yeni bölüm yani sezon finali fragmanı yayınlandı. 2. sezonu bitecek olan dizide ortalık iyice karışıyor. Zerrin'in hapise götürülmesi sırasında Kudret'in çıkması ve tetiği çekmesi herkesi şok etmişti. Kudret kimi vurdu merak ediliyordu. Avlu sezon finali fragmanında Kudret ile karşılıklı kavgalarında Deniz, onu kötüyaralıyor. Deniz'in "Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz, dünyada göreceğin son yüz olacak" sözleri sonrasında aşağıya atıyor. Kudret öldü mü? Avlu 44. bölümü 30 Mayıs Perşembe günü Star TV'de...

AVLU 3. SEZON OLACAK MI?

Avlu dizisi 2. sezonunda Star TV'ye veda ediyor. Dizinin yapımcısı Limon Film tarafından yapılan açıklamada 3. sezon başka bir kanal veya platformdan yayınlanacak.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu 43. son bölümde artık Deniz ve Azra için geri sayım başladı. İkili, Zerrin'in cezasını bulması için planladıkları ve çabaladıkları amaçlarına ulaşmak için isyan başlatmış ve yönetimi ele geçirmişlerdi. Zerrin'i içeri gelmeye ikna etmek için zayıf noktasını bulan Deniz ile Azra, çatışma noktasına geldiler. Çünkü Deniz, Zerrin'in kardeşine benzettiği ve zayıf noktası olan Emel ile dışarı çıkmak istemekte. Azra ise güvenliği düşünerek canlı yayında göstermek istemektedir.

Deniz, Azra'nın itirazlarına rağmen Emel'i gösterip Zerrin'i tehdit eder. Böylece onun cezaevine girmesini sağlar. Fakat Azra, kendini tehlikeye attığı için Deniz'e iyi bir tokat yapıştırır. Deniz'in kaçmayı planladığı tünelin ucunda ise Oğuz onu beklemektedir.

Zerrin'in içeri girmesi ile mahkeme süreci başlar. Yargılama sonrasında Zerrin suçlu bulunur. Azra, "Baştan beri bizi dinleseydiniz o kadar kişiyi kaybetmemiş olurduk" diye şikayet eder. Fakat aralarında anlaşma nedeniyle Zerrin tutuklanması sonrasında isyan sona erecek ve yönetim sahiplerine bırakılacaktı.

Avlu son bölüm finalinde ise Kudret elinde silah ile karşılarına dikiliyor. Ortalığı karıştıran hamlesi ile Kudret'in kimi vurduğu ise halen bilinmezliğini korumaktadır. Tünelden haberi olan Kudret, herkesi safdışı bırakarak kaçma niyetindedir. Vurulan kişi ise Zerrin mi yoksa onu tutan Derya mı belli değil.