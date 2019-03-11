Avlu Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Avlu dizisinin yayınlanan yeni fragmanında Deniz'in iyileştiği ve dışarıda olduğu görüldü. Kudret ise hapishanede krallığını ilan ediyor. Deniz'in öldüğünü zanneden Azra ise polise yakalanıyor. Fragmanda dikkat çeken bir başka detay ise Azra'nın silahını birisine doğrulttuğu, acaba bu kişi kim? İşte, Avlu dizisinin 34. bölümüne dair ipuçları...

AVLU'NUN 33. BÖLÜM ÖZETİ

Kudret, Deniz'i bıçakladıktan sonra acilen hastaneye kaldırılıyor. Hasret, Dudu ve Yonca gözyaşlarına boğulur. Melis Deniz'in bıçaklandığını öğreniyor. Bu arada Tolga, Azra'nın saklandığı evin yerini öğrenir ve hemen harekete geçer. Kudret'in adamları evi yaylım ateşine tutar. Hasan ve Azra kurşunların hedefi olmaktan kılpayı kurtulur. Bu arada Azra kolundan vurulur. Hasan'ın annesi eline tüfek alarak ateş edenler karşı koymaya çalışır. Azra, dışarıda Vecdi'yi görür. Hasan ve annesi karşı koyarlarken Azra bir silah da kendisine ister.