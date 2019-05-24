Avlu Dizisinde Tecavüzcüsünü Öldüren Nevin Yıldırım'ın Cezasının Onanmasına Gönderme Yapıldı

Star TV ekranların sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde "Ölmemek için öldürdüm" diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.

TECAVÜZCÜSÜNÜ ÖLDÜRÜP, BAŞINI KESMİŞTİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım (32), Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Yıldırım, olay sonrası verdiği ifadede "Beni vuracağını düşündüm birkaç el ateş ettim" diyerek kendisini savunmuştu.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hapishanedeki kadınların hikayesinin anlatıldığı Avlu dizisinde, Nevin Yıldırım'ın ifadesine gönderme yapıldı. Dizide tecavüzcüsünü öldüren kadın, savcıya ifade verirken "Ölmemek için öldürdüm" dedi.

"YİNE TECAVÜZ EDECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Nevin Yıldırım, tecavüzcüsünü öldürdüğü geceyi ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı. "Olay gecesi köyde düğün vardı. Nurettin arayıp geleceğini söyledi. 'Gelme' dedim ama dinlemedi. Eve çıkmayacağını söyleyip benim aşağı inmemi istedi. Kabul etmedim, 'Çocuğum uyuyor inemem' dedim ve gitmesi için yalvardım. Gitmedi ve eve tırmanmaya başladı. Yine bana tecavüz edeceğini biliyordum. Eve girip tüfeği aldım ve ateş ettim. Bu sırada tabancasını çıkardı ve damdan düştü. Çok ağır küfürler etmeye başladı ve beni sağlam kışkırttı. Beni vuracağını da düşünerek birkaç el daha ateş ettim. Yanına gittiğimde ölmüştü. O güne kadar bana yaptıkları aklıma geldi ve şuurumu kaybettim. Kafasını kesip köy meydanına atmış ve eve gelip kapının önünde oturmuşum. Henüz 6 yaşında olan kızım yanıma gelince kanlı ellerimi gördü ve 'Anne ellerine ne oldu' dedi. O anda aklım başıma gelmeye başladı."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.