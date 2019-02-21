Avlu Dizisine Usta Oyuncu Ayten Uncuoğlu Transfer Oldu!

Star TV'nin reyting rekortmeni dizilerinden "Avlu" kadrosuna yepyeni bir isim ekliyor. Ekranlardan uzun bir süredir uzak olan tecrübeli oyuncu Ayten Uncuoğlu, "Avlu" dizisinde Kör bir hırsız olan "Safiye Özdemir" karakteri ile dönecek. Kör Safiye için "Avlu"daki cezaevi yeni bir yer değildir. İkinci kez bile isteye kendi planı için yakalanmıştır. Av iken avcı olmuştur.

AYTEN UNCUOĞLU KİMDİR?

24 Mayıs 1946 tarihinde doğan Ayten Uncuoğlu, Eskişehirlidir. Tiyatroyla başladığı oyunculukta dizi projelerinde de yer almayı başaran Ayten Uncuoğlu, Türkiye'de unutulmayan dizilerde yer alarak unutulmaz oyuncular arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya bölümünü okuduktan sonra Tiyatro bölümünden de mezun olan Uncuoğlu, bu sayede eğitimli bir şekilde bu alanda kariyerine başladı. Ayten Uncuoğlu'nun ilk deneyimi 1988 yılında oldu. "Bir Tren Yolculuğu" adlı sinema filminde rol alan oyuncu, bu filmde arka planda kaldı.

SERT OKUL MÜDİRESİ KARAKTERİ İLE ÇOK SEVİLDİ

Fakat 1996 yılında başlayan "Çılgın Bediş" dizisinde rol almaya başlayan Uncuoğlu, sert yapılı okul müdiresi karakteriyle kısa sürede Türkiye'de sevildi. Bu dizi ile birlikte daha fazla kişi tarafından tanınmaya başlanan Ayten Uncuoğlu¸ 2000'li yıllarda da farklı projelerde yer aldı. Ekranların unutulmayan diğer dizilerinden birisi olan" Aliye" dizisinde yer alan Uncuoğlu, bu projelerin yanı sıra yine unutulmayan "Kavak Yeller"i adlı dizide de yer aldı. Oyuncunun yer aldığı diziler ise şöyle; Bayrak, Allı ile Güllü, Küçük Prens, Usta, Haziran Gecesi, Dadı, Meryem'dir.