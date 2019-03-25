Avlu Dizisinin 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Avlu dizisinin yeni bölümünde, savaş baltaları hazırlanıyor. Kocaman orduları ile iki tarafın mücadelesine artık Azra da içeride dahil oluyor. İşte, Avlu dizisinin 36. bölümüne dair ipuçları...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in dönüşü Avlu'da dengeleri değiştirecek! Deniz'in dönüşü avluda kopmak üzere olan kıyametin önüne geçmiştir. Bu aynı zamanda Kudret'in geçici zafer sarhoşluğunun da sonudur.

Azra, dışarıda canı pahasına hedeflerinin peşinden koşarken içeride de Deniz bir şeyler planlamaktadır. Bu sırada tüm gözler Zerrin'in gizemli karanlığına yönelmiştir.