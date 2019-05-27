"AVLU" Dizisinin Serüvenini Famelog Academy Pazar Sohbetleri'nde Anlattı!

Ekrandaki başarısının yanı sıra "Yaşamın Kıyısında" filmindeki rolüyle birçok ödüle de layık görülen Nursel Köse ve "İftarlık Gazoz", "Dondurmam Gaymak", "Entelköy Efeköy'e Karşı" gibi milyonların izlediği filmlerin ödüllü yönetmeni ve senaristi Yüksel Aksu, "Avlu" dizisinin serüvenini konuştular, set anılarıyla güldürdüler ve sektörle ilgili önemli tecrübelerini paylaştılar.

Sanat ve oyunculuk akademisi Famelog Academy, öğrencilerini birçok farklı alanda profesyonel hayata hazırlayan eğitimlerin yanı sıra kültür sanat dünyasının önemli isimleriyle Pazar Sohbetleri başlıklı bir söyleşi serisi düzenliyor.

Her ay düzenlenen Famelog Academy Pazar Sohbetleri'nin mayıs ayındaki konukları; son dönemde "Avlu" dizisiyle gündemde olan oyuncu Nursel Köse ve yönetmen Yüksel Aksu oldu. İkilinin söyleşisi 26 Mayıs 2019 Pazar günü Türkiye'nin en önemli, tarihi ve artistik platosu olan Beykoz Kundura'da yer alan Famelog Academy'de gerçekleşti. Dizinin serüveni ve başarısının anahtarları üzerine konuşan ikili aynı zamanda set anılarını ve sinema-televizyon dünyasına dair deneyimlerini de katılımcılarla paylaştılar. İmza attıkları farklı projelerle festivallerde çeşitli ödüllere layık görülen Köse ve Aksu gerçekleştirdikleri eğlenceli sohbette; oyunculuk, yönetmenlik, senaristlik rolleri, sette oyuncu-yönetmen ilişkisi gibi konulara da değindiler.

Kaynak: Bültenler