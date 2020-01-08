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AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı

ZİNCİRLİKUYU'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü.

08.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:23AVM'de asma tavan çöktü: 6 yaralı
ZİNCİRLİKUYU'da bulunan AVM'de asma tavan kafede oturanların üzerine çöktü. Olayda ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralandı.

'da bulunan bir AVM'de saat 15.45 sıralarında asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6'ü hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada, "Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16.03'te çökme meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre; olayda yaralanan 6 vatandaşımız, çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AVM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, AVM yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Son iki gündür İstanbul'da yaşanan çok şiddetli rüzgarın etkileriyle, bugün saat 15.30'da Zorlu Center Meydan Katı'nda yer alan bir kafenin dış alanındaki asma tavan kaplaması düşmüştür. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülen 6 misafirimizin ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Zorlu Center olarak misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.


- İstanbul

Zincirlikuyu, Beşiktaş, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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