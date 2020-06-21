AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar

AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılarİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

21.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:19
AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.
Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir AVM'deki gözlük mağazasında meydana geldi. Mağazada iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AVM’de çıkan kavgayı izlemek için ’sosyal mesafe’ kuralını hiçe saydılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziemir, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, ’Neden yaptınız?’ sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Haberler››Güncel››AVM'de çıkan kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe' kuralını hiçe saydılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:43: Talim ve Terbiye Kurulu'ndan KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret - Haber 10:40: Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi - Haber 10:40: 18 yıldır oğlunu arayan baba: Gece uyuyamıyoruz - Haber 10:39: Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 9 gözaltı - Haber 10:39: Son dakika haberleri! Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı - Haber 10:00: Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü - Haber 09:58: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin - Haber 09:50: Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi - Magazin 19:19: Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı - Haberler