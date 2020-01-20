Haberler » Güncel » AVM'de çıkan yangın söndürüldü - Haber

AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.

20.01.2020 07:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 07:25
'nin ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden ve İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi.
Çatıyı saran alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı.
Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli, İtfaiye, Darıca, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:32  Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
02:32  Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
01:31  Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
01:28  Antalya meral akşener, antalya'da
01:18  Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
21.01.2020 02:36:37