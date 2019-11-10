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AVM'de Down Sendromlu çocuklar yararına kermes

Malatya Park AVM'de, Down Sendromlu Çocuklar yararına 'Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı.

10.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:09AVM'de Down Sendromlu çocuklar yararına kermes
Park AVM'de, Down Sendromlu Çocuklar yararına 'Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı.

Rotary Kulübünün de desteği ile Melike Yamacı Ünsal, Emine Tavukçu Yamacı, İslam Kaya ve Esra Teşdoğ tarafından Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Geleneksel El Sanatları sergisi açıldı. Ana fuaye alanında açılışı yapılan sergide Tezhip, Hüsn-i Hat, Ebru ve Minyatür sanatlardan eserler yer alıyor. Gelirinin bir bölümünün Down Sendromu Okulu için kullanılacak serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ile konuklar katıldı. Geleneksel El Sanatları sergisini down sendromlu çocuklarda gezdi.

Serginin ardından çocuklar Malatyapark Avm'nin oyun alanlarında oyun oynayıp sonrasında yemek yediler. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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