Haberler » Dünya » AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var - Haberler

AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var

Avustralya'da bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon, yaklaşık 150 kişiden oluşan kalabalığın üzerine bırakıldı. Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi.

24.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:08

'da bir alışveriş merkezinde içine hediyeler konulmuş balonları kapmak için aşağıda bekleyen kalabalık, balonların salıverilmesinin ardından hediyeleri yakalayabilmek için birbirini ezdi. Yaşanan olayda 17 kişi yaralandı.

150 KİŞİLİK KALABALIĞIN ÜZERİNE BIRAKILDI

Amatör kameralar tarafından kaydedilen olay Avustralya'nın Sidney kentinin Parramatta bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı ve 'Mega Balon Yağmuru' adını verdiği etkinlikte bazılarının içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon, aşağıda bekleyen ve yaklaşık 150 kişiden oluşan kalabalığın üzerine bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Onlarca kişinin yere düştüğü olayda 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel medya 5 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını; 12 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiğini duyurdu.

"HERKES BİRBİRİNE BAĞIRIYORDU"

Olaya tanıklık eden müşterilerden Christie Trawan Budi, AFP'ye yaptığı açıklamada "Herkes birbirine bağırıyor ve üzerinden kalkmasını söylüyordu" dedi.

POLİS DE AÇIKLAMA YAPTI

tarafından yapılan açıklamada ise, "Balonlar salındığında kalabalık balonlara doğru koştu ve olay bazı insanların tekmelenmesi ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alışveriş merkezinin sahibi olan Scentre Group'un sözcüsü ise, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi ve "Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var

Avustralya, Polis, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI
Dünya

Son Dakika Haberleri

12:56   KKTC'den İHA ve SİHA açıklaması Barış için geldiler - Haberler
12:54   AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda - Haberler
12:52   Serviste unutulan minik Alperen'in ölümüne ilişkin müfettişler hakim karşısında - Haberler
12:50   Prens Philip, taburcu edildi - Haberler
12:48   Avustralya'da AVM'de balon izdihamı: 17 yaralı - Haberler
12:44   Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi - Haberler
12:10   İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı - Haberler
12:05   AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı! İnsanlar birbirlerini ezdi, 17 yaralı var - Haberler
11:51   Brezilya'da geç adam küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtardı - Haberler
11:45   Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu - Haberler
24.12.2019 12:58:42