Haberler » Güncel » AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti - Haber

AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti

Şahane Cuma indirimlerinden faydalanmak için sabahın ilk saatlerinde binlerce kişi AVM'lere akın etti. AVM'de alışveriş izdihamı yaşanırken uzun süre kuyrukta bekleyen vatandaşlar alkışla tepkisini gösterdi.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:47

'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Uzun süre kuyrukta beklemekten sıkılanlar durumu alkışla protesto etti.

ALIŞVERİŞ İZDİHAMI

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde İstanbul'da AVM'lerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren AVM'lere akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

SAATLERCE BEKLEYİNCE SİNİRLENDİLER

Kuyrukta beklemekten sıkılanlar zaman zaman tepkilerini alkışla gösterdi. AVM'lerdeki 'Şahane Cuma' yoğunluğu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

SAATLERCE AVM'LERİN AÇILMASINI BEKLEDİLER

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün, tüm dünyada en çok beklenen perakende satış dönemlerinden birisi olmakla dikkat çekiyor. Markalar bugünde müşterilere en büyük indirimleri ve promosyon tekliflerini sunuyor. Saat 10'da açılan AVM'lerin kapısında saat 8'de kuyruk oluşturan vatandaşlar sabırsızlıkla kapıların açılmasını bekledi.

KARA CUMA'DA FİYAT OYUNU

ABD ve İngiltere'de reel ve büyük indirimlerle tanınan Black Friday (Kara Cuma) Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Kara Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma isimleriyle firmalar, yüzde 90'a varan indirimler yapacağını açıkladı. Fakat firmaların fiyat oyununu vatandaşlar ifşa etti. Sosyal medyada gündem olan Kara Cuma'da firmalar, sözde indirimle 300 liralık ürünü, 1000 liraya satmaya çalıştı.

ÖNCE FİYATLARI ŞİŞİRDİLER SONRA 'İNDİRİM' DEDİLER

Kara Cuma'yı, Türkiye'deki e-ticaret siteleri ve bazı markalar önce büyük haberlerle tanıttı. Kimi firmaların bugün ve yarın da devam ettirdiği sözde indirimler ile hem perakende hem e-ticaret tarafında, alışveriş rekoru beklendiği açıklandı.

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVMİndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti

Kara CumaKara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu

AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti

İstanbul, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Hakkari çukurca'da yanan tır'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti
15:24 İslahiye Belediyesi zabıtasından gıda denetimi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı...
15:24 Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı
15:24 Erdoğan: "İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü...
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
29.11.2019 15:25:37