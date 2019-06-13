AVM'de indirim zili çalıyor

Kaynak: İHA

Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği Piazza Fırsat Günleri, yeni markaların katılımıyla tekrar başlıyor.Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM), ulusal ve uluslararası üne sahip dört yeni markanın katılımıyla, yüzde 80'e varan indirimlerin sunulacağı "Fırsat Günleri" yeniden başlıyor."Piazza'da İndirim Zili Çalıyor" sloganıyla başlatılan "Fırsat Günleri"nin 3'üncüsü 14-30 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek.Eşlerini, çocuklarını, kendilerini mutlu etmek isteyen veya uygun fiyatlarla, tasarruflu alışveriş yapmak isteyenler, birbirinden özel markaların ürünlerine yüzde 80'e varan indirimlerle sahip olabilecekler.Piazza AVM'nin Batı Girişi'nde bulunan Starbucks'ın yanında kurulacak olan stantlarda, ziyaretçiler, Altınbaş, Altınyıldız Classics, Armine ve Greyder markalarından uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecek.Fırsat Günleri'nde markalar yüzde 50,60,70 ve 80'e varan indirimlerle ziyaretçilerin yüzünü güldürecek. - SAMSUN