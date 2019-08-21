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AVM'DE KABLOLAR YANDI DUMANLAR BİNAYI SARDI

Kadıköy Yeni Sahra'da bulunan bir alış veriş merkezinin bodrum katında bulunan bir depoda kabloların yanması üzerine dumanlar binayı sardı.

21.08.2019 18:54 AVM'DE KABLOLAR YANDI DUMANLAR BİNAYI SARDI

Kadıköy Yeni Sahra'da bulunan bir alış veriş merkezinin bodrum katında bulunan bir depoda kabloların yanması üzerine dumanlar binayı sardı.
Yeni Sahra'da bulunan bir AVM'nin bodrum katında bulunan bilgisayar kabloları saat 18.00'de yandı. Kabloların yanmasıyla bodrum katı ve otoparkı dumanlar sardı. Depo çalışanları yangına yangın tüpleri ile müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan duman tahliyesi yaparken, bir yandan da otoparkta bulunan araçların tedbir amaçlı dışarı çıkarılmasını sağladı. Dumanların binayı sardığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Yangın anı cep telefonu çekimi
-İtfaiyenin olay yerine gelişi
-Otoparktan araçların tahliye edilmesi
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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