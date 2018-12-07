Avm'de Piyano Eşliğinde Şan Dinletisi

07 Aralık 2018 Cuma 12:07



07 Aralık 2018 Cuma 12:07

Başarılı sanatçı kadrosuyla adından söz ettiren Samsun Devlet Opera ve Balesi, yeni yıl telaşının yaşandığı şu günlerde, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ziyaretçilerini piyango eşliğindeki şan konseri ile karşıladı.Yeni yıl için geriye sayım yaklaşırken, Samsun ve çevresinin buluşma noktası olan Piazza AVM, ziyaretçilerine canlı müzik eşliğinde alışveriş yapma imkanı sundu. Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasını tek çatı altında buluşturan Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza'nın ortak kullanım alanında oluşturulan platformda; Samsun Devlet Opera ve Balesinin verdiği konser büyük beğeni topladı.Ziyaretçiler, adeta ruhu dinlendiren müzik eşliğinde günün yorgunluğunu atarken, alışverişlerini de keyfe dönüştürdüler. Geleneksel yeni yıl süslemeleri ile göz kamaştıran AVM'nin, ziyaretçileri için hazırladığı müzik eşliğindeki alışveriş imkanı yeni yıl hazırlıklarına ayrı bir heyecan kattı. - SAMSUN