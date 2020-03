AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (RÖPORTAJ EKİYLE)

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren A.Ö. (17), tavan kısmında bulunan camlara ateş açtı. Olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın ikna ettiği A.Ö., emniyete götürüldü.

Olay, bugün saat 10.45 sıralarında, 4174 Sokak'taki bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., ailesinin alacak verecek sorunları sebebiyle bunalıma girip, elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinin kapısından içeriye girip, bağırmaya başladı. A.Ö., sonrasında tavan kısmındaki camlara ateş etti. Silah sesleriyle vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bazı vatandaşlar acil çıkış kapılarından çıkarken, bazılarını polis tahliye etti. Bir süre sonra alışveriş merkezi tamamen tahliye edildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın olay yerine gelerek. yaklaşık 45 dakika süre süren ikna çalışmalarının ardından A.Ö. ikna oldu. Teslim olan A.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası alışveriş merkezi tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VATANDAŞLAR KORKTU

Öte yanda o anlarda vatandaşlar korkulu dakikalar yaşadı. Silahlı saldırı anında alışveriş merkezinde çalışan Numan Kartak (27), "İçerde çalışken büyük bir gürültü duyduk ve demir düştü sandık. Saldırganı görünce kendimizi can havliyle dışarıya attık. Ateş ederken, 'Bu FETÖ'cülere haktır' diye bağırdığını duydum. Polisler hepimizi tahliye etti. Daha da kötü olabilirdi" dedi. Can havliyle kendilerini dışarıya attıklarını söyleyen Deniz Aydemir (22) ise, "Saldırganı, elinde tüfekle lavaboların oradan bize doğru gelirken gördüm. Ardından rastgele ateş etti. Ben hemen çalışan arkadaşlarımı uyardım. Hep beraber acil çıkış kapısından dışarıya kaçtık. Ne yapmaya çalıştığını merak ettim ancak ateş ettikten sonra hepimiz kaçmaya başladık. Can havliyle alışveriş merkezinden çıktık" dedi. Bir diğer vatandaş Metin Gönenç (19) ise "Yemek için alışveriş merkezine geldiğimde, büyük bir kalabalık ve polisleri gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Dışarıdaki insanlar, 'içerde içerde' diyordu. Ben de giremedim. İnsanlar büyük bir korku yaşıyordu. Ben de olay anında orada olabilirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA