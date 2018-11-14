Avm'de Şeker Taraması Yaptılar

Erzurum
'daki bir alışveriş merkezinde 14 Kasım Dünya diyabet Günü dolayısıyla ücretsiz şeker taraması yapıldı.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Endokrin Birimi, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde (AVM), diyabet hastalığı riskine dikkat çekmek için ücretsiz şeker taraması etkinliği düzenledi.
Sağlık görevlileri, AVM'de kurdukları stantta, dileyen ziyaretçilerin şeker ölçümlerini yaptı ve şekeri testi yüksek çıkanları endokrin ve dahiliye bölümlerine yönlendirdi.
Etkinlikte, diyabet eğitim hemşiresi Serpil Üçpınar
ve Emriye Doğan da stant ziyaretçilerine diyabet hastalığıyla ilgili bilgi verdi.
Erzurum
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:42