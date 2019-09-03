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AVM'de tayt giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın gündemine oturdu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, AVM tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Tayt giyen Sarıkaya, vücut hatlarının belli olmasından dolayı büyük eleştiri aldı.

03.09.2019 17:30

Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya, AVM tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, bu kez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

TAYT-ŞORT VE GÖMLEĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Alice Müzikali'nde sergilediği performansla takdir toplayan güzel oyuncu, bir AVM'de objektiflere takıldı. Sarıkaya'nın AVM stili adı altında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta giydiği tayt şort ve ilginç gömleği büyük eleştiri aldı.

"BOXER'LA SOKAĞA ÇIKMIŞ"

Güzel oyuncuya takipçileri, "Dedemin gömleği, babamın Boxer'ı, bu tayt değil bildiğin Boxer, Boxer'la sokağa çıkmış, vücut hatları belli oluyor" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

ÖMÜR GEDİK'E GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Bazı takipçileri Serenay'ın bu tarzı geçtiğimiz gün şort çıkışıyla tepki çeken Ömür Gedik'e gönderme olarak yorumlandı.

AVM'de tayt giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın gündemine oturdu

Serenay Sarıkaya, Sarıkaya, Magazin

YORUMLAR (29)
GÖREN DE DÜNYA GÜZELİ SANIR: Valla iğrenç olmuş hiç yakışmamış. Bacakları zaten çırpı gibi. Bir de Ömür Gedik''e gönderme yapıyor. İsteyen istediği gibi giyinir ama belli yerlerde. Plaj, otel, turistik tatil yerlerinde istediğin gibi dolaşırsın ama halka açık yerlerde öyle çıplak gezemezsin. Bu insanlara saygısızlıktır, onları kaale almamak demektir. Ömür Gedik sadece vücut hatlarının tamamı gözüken kıyafetler giyilmesine tepki göstermişti AVM gibi yerlerde. Sosyal Medya insanları birbirine düşürüyor, herkes birbirini linç ediyor.
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UMUT: ac tavuk kendini bugday ambarında sanırmıs :)))
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AVNİ: Aslı gelmedimi
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YARCAN: Ulan ikinizde aynı malsınız.Ortamı meşgul etme abazan yetme.
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ASLI: BIRAK PEŞİMİ.BEN SENLE OLAMAM.SEN BENİ HAŞAT EDERSİN.
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CONI: sadece yuz ve boy, ne bacak var ne gogus kadin dedigin etli butlu olur !
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BİRİSİ: Bencede.
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TİPE BAK: Tipe bak hizaya gel. Bu da güzelse memlekette çirkin yok.
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AVNİ: Tip önemli değil nefes alması önemli
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İĞRENÇ: iğrenç bu ne biçim kötü bir tarz böyle , bunun adı tarz bile değil
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