Avm'deki Büyük Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

AVM'deki büyük yangında mahsur kalanlar kurtarıldıAVM yangınında 13 kişi etkilendi
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde çıkan büyük çaplı yangında 13 kişi etkilenirken AVM'de soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul Caddesi
üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana gelen büyük çaplı yangında etkilenen 13 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Öte yandan AVM'de meydana gelen yangın söndürülerek başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor."Büyük bir panik yaşadık"Yangını gören görgü tanığı vatandaşlardan Koray Sevim isimli vatandaş, "Arkadaşlarımdan haber aldım büyük bir yanında olduğunu öğrendim. Yangının AVM'yi sardığını söylediler. Ondan sonra olay yerine geldim. İtfaiye
ve ambulanslar geldi. Çok yoğun bir duman vardı itfaiye ekipleri yangında mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı ve daha sonra dumandan etkilenenler hastanelere sevk edildi. Bizde çok büyük bir panik yaşadık" dedi.
İtfaiye,Kırklareli,Lüleburgaz