09 Kasım 2018, 20:32

Avm'deki Büyük Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

AVM'deki büyük yangında mahsur kalanlar kurtarıldı AVM yangınında 13 kişi etkilendiKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde çıkan büyük çaplı yangında 13 kişi etkilenirken AVM'de soğutma çalışmaları devam ediyor.

AVM'deki büyük yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
AVM yangınında 13 kişi etkilendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde çıkan büyük çaplı yangında 13 kişi etkilenirken AVM'de soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana gelen büyük çaplı yangında etkilenen 13 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Öte yandan AVM'de meydana gelen yangın söndürülerek başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.
"Büyük bir panik yaşadık"
Yangını gören görgü tanığı vatandaşlardan Koray Sevim isimli vatandaş, "Arkadaşlarımdan haber aldım büyük bir yanında olduğunu öğrendim. Yangının AVM'yi sardığını söylediler. Ondan sonra olay yerine geldim. İtfaiye ve ambulanslar geldi. Çok yoğun bir duman vardı itfaiye ekipleri yangında mahsur kalanları çıkarmaya çalıştı ve daha sonra dumandan etkilenenler hastanelere sevk edildi. Bizde çok büyük bir panik yaşadık" dedi. İtfaiye,Kırklareli,Lüleburgaz
09 Kasım 2018 Cuma 20:32



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