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AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

08.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:48AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı
'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'daki AVM'nin üst katında yer alan bir kafeteryanın çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olay nedeniyle kafede bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Zorlu Gayrimenkul'un açıklaması
Zorlu Gayrimenkul Yönetimi'nce yapılan yazılı açıklamada, Zorlu Center'da 15.30'da henüz belirlenemeyen nedenle Meydan Katı ortak alanının bir bölümünde asma tavanın düştüğü bildirildi.
Ekiplerin hızla müdahalesinin ardından ilgili alanın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yaralıların kontrol amaçlı çevredeki hastanelere götürüldüğü kaydedildi.

Zorlu Holding, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

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