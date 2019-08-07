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AVM'DEKİ KAHVALTI, 10 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

YALOVA'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

07.08.2019 12:21 AVM'DEKİ KAHVALTI, 10 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

YALOVA'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Yalova'da bir AVM'de sabah saatlerinde açık büfeden aldıkları kahvaltılıkları yiyenler bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetinde bulundu. Rahatsızlanan 10 kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvaltıdan zehirlendikleri öne sürülen 10 kişi tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Hastaneden görüntü
-Ambulansın görüntüsü
-Detaylar


Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -



Yalova, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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