AVM'den korona virüsü önlemi
Samsun'da her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM) korona virüsüne karşı ilaçlanıyor.
12.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:46
Samsun 'da her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM) korona virüsüne karşı ilaçlanıyor.
Samsunluların buluşma noktası olan Citymall AVM, korona virüsüne karsı tedbirlerini alıyor. Açıldığı günden bu yana Samsunluların büyük ilgi gösterdiği Citymall AVM, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemler kapsamında ilaçlama işlemlerine başladı.
Samsun şehrinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmesini birinci esas tutan AVM yönetimi virüsle mücadele konusunda ellerinden geleceklerini yapacaklarını belirtti. İlk etapta ilaçlama işlemlerine başlayan AVM yönetimi hijyen ve temizlik konusunu gündeminin ilk sırasında tutmaya devam edeceğini ve bu doğrultuda yapılması gereken her adımı harfiyen uygulayacaklarını açıkladı. - SAMSUN
Samsunluların buluşma noktası olan Citymall AVM, korona virüsüne karsı tedbirlerini alıyor. Açıldığı günden bu yana Samsunluların büyük ilgi gösterdiği Citymall AVM, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemler kapsamında ilaçlama işlemlerine başladı.
Samsun şehrinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmesini birinci esas tutan AVM yönetimi virüsle mücadele konusunda ellerinden geleceklerini yapacaklarını belirtti. İlk etapta ilaçlama işlemlerine başlayan AVM yönetimi hijyen ve temizlik konusunu gündeminin ilk sırasında tutmaya devam edeceğini ve bu doğrultuda yapılması gereken her adımı harfiyen uygulayacaklarını açıkladı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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