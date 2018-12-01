Avm Garajına İndirim Akını

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:44



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:44

İNDİRİMLİ ürünleri satışa sunan bir AVM'de yoğunluk yaşandı.Yenibosna'da bulunan bir AVM "Garaj günleri" ismiyle hazır giyim, oyuncak, ayakkabı, mutfak aletleri, ev tekstili sektörlerinden 50 markanın katılımıyla indirimli ürün satışına başladı. AVM otoparkında bu sabah başlayan satışlar, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar açılışın ardından güvenlik görevlilerin "sıra var" uyarılarına rağmen akın akın içeri girdiler. Çok sayıda kişi indirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. İndirimli ürünlerin satışı 9 Aralık'a kadar tüketicilere açık olacak. - İstanbul