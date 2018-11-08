Avm İnşaatından Düşen İşçi Öldü

İZMİR'in Karabağlar
ilçesi Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında çalışan Kasım Ak (41), dengesini kaybedip, 5 metreden düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Üçkuyular semtindeki alışveriş merkezinin inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak, bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Ak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kasım Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İzmir
Karabağlar,İzmir
08 Kasım 2018 Perşembe 17:45