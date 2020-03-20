AVM'ler, kapalı mağazalardan kira almayacak
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini bildirdi.
20.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:42
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini bildirdi. Kapalı mağazalar için işletmelere kira faturası düzenlenmeyecek.
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Kaynak: Dunya.com