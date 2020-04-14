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AVM'ler Kepenk Kapatınca Ürünler E-Ticaret Depolarına Taşınmaya Başlandı

Yeni tip coronavirüs (covid-19) salgını birçok sektörü kötü şekilde vururken, bu durumdan en çok zarar gören yerlerin başında AVM'ler ve mağazalar geliyor.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
AVM'ler Kepenk Kapatınca Ürünler E-Ticaret Depolarına Taşınmaya Başlandı
Yeni tip coronavirüs (covid-19) salgını birçok sektörü kötü şekilde vururken, bu durumdan en çok zarar gören yerlerin başında AVM'ler ve mağazalar geliyor. Salgın nedeniyle mağazalar kepenklerini kapatırken, internet üzerinden yapılan alışverişlerde büyük artış yaşanıyor.

İnternet Üzerinden Satış Yapacaklar

Kepenk kapatan birçok mağaza da, internet üzerinden satışlarına devam etmek için AVM'deki ürünlerini e-ticaret depolarına taşımaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, Marmara Park AVM'deki 30 marka sabahın erken saatlerinde harekete geçerek, uzun süredir kapalı olan mağazalarındaki ürünleri tahliye etmeye başladı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, bu hafta itibari ile birçok markanın mağazalarını tamamen boşaltmaya başladığını belirtti.

Sinan Öncel, "Zaten uzun süredir markalar e-ticaret tarafına ağırlık vermeye çalışıyordu ancak buradaki fazla talep tedarik sıkıntısı oluşturdu. Bazı markalar da AVM'lerde günlerdir kapalı şekilde duran ya da kolilenmiş şekilde bekleyen ürünleri talebe daha rahat cevap vermek amacıyla depolarına götürmeye başladı. Zaten uzun süredir kapalı ve havasız ortamda bulunması ürünler içinde risk oluşturuyor. Sonuçta ürünlerin de bir bekleme süresi var. Markalar daha verimli bir süreç geçirmek için bu şekilde operasyonlarına devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Hürriyet, Marmara, Teknoloji
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