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AVM'ler Koronavirüse karşı temizleniyor

Başkentteki alışveriş merkezlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

13.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:18
Başkentteki alışveriş merkezlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Ankara 'daki bir alışveriş merkezinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında otopark, çocuk oyun alanı, yemek katı, mescit, tuvaletler ve oturma alanları Sağlık Bakanlığı onaylı malzemelerle temizlendi.
Alışveriş merkezinde, uygulama alanını uzun süreli hijyenik hale getiren, enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran dezenfektan ürünler kullanıldı.
AVM Müdürü Barış Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ziyaretçilerimizin güvenli ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için merkezimiz düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Koronavirüs vakası görülmeden önce de haftalık olarak gerçekleştiriyorduk." dedi.
Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinden sonra çalışmalarını gün aşırı yaptıklarını belirten Şakar, şunları kaydetti:
"Görevli arkadaşlarımız, ziyaretçilerimiz temas ettiği tüm ekipmanlara hijyen çalışması yapıyorlar. Alışveriş merkezleri kapalı bir ortam olduğu için de içerideki hava sirkülasyonun da dezenfekte edilmesi lazım. Bu çalışmayı, alışveriş merkezimizin klima merkezinde de gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçilerimiz adına elimizden geldiği kadar sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmak adına tüm önlemlerimizi alıyoruz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
AVM'ler Koronavirüse karşı temizleniyor

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ankara, Güncel

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