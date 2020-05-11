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AVM'ler ve kuaförler alınan önlemlerle yeniden hizmet veriyor

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalarca kapalı tutulan alışveriş Merkezleri ile berber ve kuaförler alınan önlemlerle yeniden açıldı.

AVM'ler ve kuaförler alınan önlemlerle yeniden hizmet veriyor
11.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:50
Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haftalarca kapalı tutulan alışveriş Merkezleri ile berber ve kuaförler alınan önlemlerle yeniden açıldı.

Korona virüs tedbileri kapsamında alınan önlemlerle yeniden açılan AVM'lerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Giriş ve çıkışlarda kişilerin birbirleri ile temas etmemesi için barikatlar ve yönlendirici işretler konuldu. Güvenlik görevlilerince gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken elleri de dezenfekte ediliyor. Mağaza girişlerinde ve kasalarda el dezenfektanları bulunduruluyor.

21 Mart'ta kapanan kuaför, berber ve güzellik salonları da yeniden hizmet vermeye başladı. Bu iş yerleri 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık tutulacak. Maske takma zorunluğu olan çalışanlar da ekipmanlarını kullanmadan önce dezenfekte ediyor. Jilet ve ustura ile sakal tıraş yapılmadan makine ile müşterilere hizmet veriliyor. Ayrıca tek kullanımlık malzemeler yeniden kullanılmıyor. Yapılan işlem sonrası koltuklar ve çalışma alanları yeniden dezenfekte ediliyor.

AVM Müdürü Rıdvan Öğütçü, "Cumhurbaşkanlığımızın Sağlık Bilim Kurulunun AVM'lerin açılış ve normale dönüş kararıyla bizde AVM olarak gerekli çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Özellikle ateş ölçümü ve maskesiz girişler kesinlikle AVM'mizde olmayacak. Bundan sonraki süreçte de yine içeride AVM içinde ve AVM dışında hem müşterilerimizin sağlığı hem de çalışanlarımızın sağlığını hem önemseyerek hem de dikkate alarak alışveriş merkezimizi bugün bir test açılışı yaparak kendimizi hem sınama hem deneme şeklinde bir prova yapalım istedik" diye konuştu.

Kuaför Dursun Can ise, "Yaklaşık 50 gündür kapalıydık. 50 gün içerisinde doğal olarak sosyal mesafe kurallarına uyarak dükkanımızı kapatarak bu sürecin normalleşme sürecini gelmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermiş bulunmaktayız. Daha sonra hükümetimizin aldığı kararla kurallar çerçevesinde, çalışma sisteminin düzenlenmesi, yapılan dezenfekte çalışmaları, tek kullanımlık önlükler havlular, bununla birlikte açılma sürecine girdik. Açıldığımız için mutluyuz. Çok uzun bir zaman oldu. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Devletimiz de hükümetimizde bizlere desteğini vermekten kaçınmadı. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, 21 Mart, Kuaför, Güncel, Haber

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