AVM'lerde "Efsane Cuma" İzdihamı! Tartıştılar, Kavga Ettiler

Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı. Bazı AVM'lerde alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Alışver sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı. İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.