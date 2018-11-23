23 Kasım 2018, 17:37
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AVM'lerde "Efsane Cuma" İzdihamı! Tartıştılar, Kavga Ettiler

Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı. Bazı AVM'lerde alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı. Bazı AVM'lerde alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Alışver sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı. İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu. O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

İstanbul,Türkiye
23 Kasım 2018 Cuma 17:37



YORUMLAR (1)
MSTF: Hasta millet fiyatları 1 ay önceden takip etmeye başlayın göreceksinizki birçok üründe fiyatlarda indirim yerine yükselme var cuma ya özel.
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