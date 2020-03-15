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AVM'lerde korona virüs önlemi

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı.

15.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:18
AVM'lerde korona virüs önlemi
Türkiye 'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Erzurum 'da bulunan MNG AVM de ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor.

Korona virüse (Kovid-19) karşı AVM'lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum MNG AVM'de yemek salonları, sinema salonları, lavabolar, merdivenler, çocuk oyun alanları, mağazalar dezenfekte edildikten sonra ziyaretçilere açılıyor. AVM yetkilileri, korona virüse karşı yoğun önlemler aldıklarını, AVM'yi açılış ve kapanıştan önce özenle dezenfekte ettiklerini belirttiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Erzurum, Güncel

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