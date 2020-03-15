AVM'lerde Koronavirüs önlemi
- AVM'lerde Koronavirüs önlemi MNG AVM ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor Türkiye'de Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı.
15.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:34
- AVM'lerde Koronavirüs önlemiMNG AVM ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor
ERZURUM - Türkiye 'de Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Erzurum 'da bulunan MNG AVM, ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor. Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı AVM'lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum MNG AVM'de yemek salonları, sinema salonları, lavabolar, merdivenler, çocuk oyun alanları, mağazalar dezenfekte edildikten sonra ziyaretçilere açılıyor.MNG AVM yetkilileri, koronavirüse karşı yoğun önlemler aldıklarını AVM açılış ve kapanıştan önce özenle dezenfekte ettiklerini belirttiler.
ERZURUM - Türkiye 'de Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Erzurum 'da bulunan MNG AVM, ziyaretçilere açılmadan önce dezenfekte ediliyor. Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı AVM'lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum MNG AVM'de yemek salonları, sinema salonları, lavabolar, merdivenler, çocuk oyun alanları, mağazalar dezenfekte edildikten sonra ziyaretçilere açılıyor.MNG AVM yetkilileri, koronavirüse karşı yoğun önlemler aldıklarını AVM açılış ve kapanıştan önce özenle dezenfekte ettiklerini belirttiler.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :AVM'lerde Koronavirüs önlemi
Etiketler : Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Yerel
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